شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدي تعلق على توقفها عن الغناء بأمر الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر الأطباء الفنانة الشابة هلا رشدى بالتوقف مؤقتا عن الغناء بسبب إصابتها بالتهابات على الأحبال الصوتية، وقالت هلا في تصريحها لـ ”الخليج 365” إنها تحمد الله على الابتلاء وطلبت من كل محبيها أن يدعو لها حتى لا تزداد أزمتها المرضية، مضيفة أنها سوف تقضيها تيك توك هي وابنها معز.

هلا رشدى

استضاف برنامج "بيت للكل" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، المطربة هلا رشدي، والتي أبدعت في إطلاق عدد من الأغاني المبهجة داخل الأستوديو والتي نالت إعجاب المذيعين.

وقالت هلا رشدي، إن فرقة "أيامنا الحلوة" هي نقطة انطلاقها في الغناء، مبينه: "المايسترو محمد عثمان، من الناس التي تحب كل ما هو جديد ومختلف، وأتى من كل بستان زهرة، حتى قدم للفن بوكيه ورد مكتمل من المغنيين كل في مجاله".

أضافت هلا رشدي: "أنا خرجت من السوشيال ميديا على أيامنا الحلوة، والمايسترو محمد عثمان هو من اكتشف في صوتي مناطق أخرى، واكتشفت أماكن كتير جدا وهو أول شخص وقفت معه على المسرح، واكتشفت أنني أحب المسرح بسببه".

تابعت هلا رشدي: "نزلت أول فيديو ليا على السوشيال ميديا كنت أغني فيه أغنية يا محمد التي كانت في فيلم الشيماء، ونزلتها في المولد النبوي الشريف ووجدت تفاعل كبيرة جدا مع الأغنية، لدرجة أنني لم أتوقع هذا التفاعل، ثم نزلت عدد من الأغاني رغم أنني محجبة ولكن الناس أعجبها الصوت".