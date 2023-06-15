انفصال جوري بكر حقيقة أم بحث عن تريند

ياسر رشاد - القاهرة - اعتلت الفنانة الصاعدة جوري بكر منصات الحديث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشر خبر طلاقها عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"

وكسبت تعاطف الكثير من المشاهير وراود الشوسيال ميديا خاصا أن لم يمضي على زواجها 3أشهر .

انفصال الفنانة جوري حقيقة أم شائعة

بدأت ضجة انفاصل جوري بكر عصر أمس الأربعاء، حيث تم نشر خبر انفصالها رسميًا عبر حسابها على “انستجرام”، وجاء نص المنشور كالآتي:"وجعل بينكم مودة ورحمة.. تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وأتمنى له كل الخير.. لا أريد التواصل مع أحد في الموضوع، لأني لن أتحدث في أي تفاصيل، ولن أرد".

وسريعا نفت الفنانة جوري بكر خبر طلاقها، قائلة :"دي واحدة مش محترمة الله وأعلم مين أو واحد مش محترم الله اعلم مين، فجاة مش عارفة على ادخل الاكونت بتاعي عماله ادخل الباسور كذا مرة، لحد ما بالعافية افتكرت الباسورد دخلت لقيت كل دا نازل عندي على الانستجرام.

واختتمت جوري حديثها: وكمان رسايل اني فولو جت لجوزي وهو مش عارف كمية الفولو دي جت له ازاي من كل البنات، وفي حد منزل الاكونت بتاعه وقائلين انه دا اكونت طليق جوري بكر.

وبعد ساعات قليلة استطاعت جوري استرداد حسابها على الموقع الشهير "انستجرام"، وقامت بنشر ستوري أخرى قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل فكل واحد أو وحده عايزين ينتقموا مني بالطريقة دي" مشيرة إلى أن زوجها "رجل محترم ومعتقدش أن يعمل معايا حاجة زي كده.."

واجهت جوري بكر عدد من الاتهامات من قِبل رواد السوشيال ميديا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أنها تبحث عن تريند ليس إلا، وذلك بسبب أن حديثها عن سرقة الأكونت بطريقة غيرمنطقية كما وصفها البعض.

بسمة وهبة تسحب من جوري بكر التريند

واستطاعت الإعلامية بسمة وهبة سحب التريند الذي كان مقام على شرف الفنانة جودي بكر،حيث علقت على خبر انفصال جوري بكر.

وقالت وهبة أن طلاق جوري بكر باطل، مشيرة إلى أن "الحامل لا تطلق"، مماع رضها لسيل من الانتقادات، وتابعت خلال فيديو نشرته عبر ستوري حسابها على انستجرام: "رسالة إلى الفنانة جوري بكر أنا معرفش رقم تليفونك عشان أكلمك، لكن قريت خبر إنك انفصلتي عن جوزك". وأضافت وهبة "وأنا عارفة إنك حامل، والحامل لا تطلق ومش عارفة مين الشيخ اللي عمل إجراءات الطلاق ده وإنتي حامل على حد معلوماتي، أنا مراجعتش جوجل".

واختتمت وهبة حديثها قائلة :"عليكي إنك تتابعي شيخ لأن أظن أن الطلاق ده باطل، طلاقك باطل يا جوري، أنا متأكدة إن الست الحامل لا تطلق وهي حامل، أرجوكي تأكدي وراجعي".