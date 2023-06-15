هشام زين يطرح أحدث أغانيه بعنوان "على قديمو"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطرب الشاب هشام زين، أحدث أغانيه بعنوان «على قديمو»، على طريقة الفيديو «Lyrics» عبر موقع الفيديوهات الشهير ال «يوتيوب».

أكد هشام، أن أغنية «على قديمو» هيا أولى أغاني الموسم الصيفى له، لافتاً بأنها تحمل نفس إسم ألبومه الجديد «على قديمو»، المكون من 8 أغانى متعددة الإطارات الموسيقية المتنوعة.

وتابع : على أنهما سوف يتم طرحهما بصفة مستمرة تباعًا أغنية تلو الأخرى على فترات متقاربة منذ ذات الوقت.

وتقول كلمات الأغنية الآتى:

كفاياك لعب عليا يا غالى أنا برضو على قديمو

عارفك حافظ كل كلامك حوارات مش فى صميمو

والحنية دي سكة قديمة على نفسك بالراحه

مبتزهقش ومش بتمل أنا تعبانلك بصراحه

أنا مديك مية مليون فرصة

أنا عديتلك نفس القصه

وبترجع وبنفس البصه

تتمسكن دى بجاحه

حب ايه

سلم عليه

ده كان زمان نفسي ف حنان حلم وخلاص صدقته أنا وعشت فيه

اتاريه حوار طول المشوار

له ألف حال

ده كان خيال

ويشار أن المطرب هشام زين طرح البرومو الرسمى لكليب «على قديمو»، منذ يومين عبر قناته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، ونال استحسان وإعجاب متابعينه من خلال تعليقاتهم وترقبهم لطرحه.

يذكر أن أغنية «على قديمو»، من غناء المطرب هشام زين وكلمات مروة شاهين وألحان درويش وتوزيع وميكس وديچيتال ماستر محمد حنفى وجيتارات أحمد حسين.

جدير بالذكر أن آخر أغاني المطرب هشام زين أغنية «عقلى تاه»، حيث فى أقل من شهرين تخطت حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت، عبر موقع الفيديوهات الشهير ال «يوتيوب»، وهى من كلمات مروة شاهين وألحان درويش وتوزيع وميكس وديچيتال ماستر محمد حنفى.

وعلى الجانب الآخر قال المطرب الشاب هشام زين، أنه يخوض حاليًا مجموعة من الإتفاقات وإبرام العقود مع مجموعة من متعهدى الحفلات الموسيقية الشهيرة.