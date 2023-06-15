شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال تامر حسنى فى تونس قبل حفل الليلة بالأحضان والورود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم تامر حسني إلى تونس اليوم استعدادا لإحياء حفله الغنائي الليلة ضمن فعاليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

ونشر تامر حسني فيديو أثناء استقباله من قبل عدد كبير من الجمهور التونسي بالأحضان والورود، عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليه: "كل الشكر للجمهور التونسي الكريم ، دايماً اهل كرم و محبه و تستقبلوني من يوم ظهوري حتى الآن بهذا الشكل الجميل، والله انا بحبكم اكتر ربنا يسعد قلوبكم زي ما اسعدتوني و تقديركم لي بشكل شخصي بهذا الشكل هو تقدير لبلدي مصر بشكل عام شكراً تونس شكراً من كل قلبي".

وروج تامر حسني للحفل، من خلال حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل، معلقا عليه: "وحشتوني يا أهل تونس الخضراء ياغاليين على قلبي والله وحشتوني أوي، مستنيكوا نعيد ذكرياتنا الحلوة من وإحنا صغيرين لدلوقتي".

يذكر أن آخر حفلات النجم تامر حسنى كانت خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى نجل ملك الأردن الملك عبد الله حسين فى حفل جماهيرى شعبى وسط أهل الأردن، وقدمه مذيع الحفل قائلا: "اليوم حفل أسطورى كان لازم نفتتحه بنجم أسطورى يعشقه الشعب الأردنى جاء هذا النجم معبراً عن مصر وشعب مصر في هذه المشاركة الاحتفالية الكبيرة، هو نجم الجيل الفنان تامر حسنى"، وظهر علم الأردن بجانب علم مصر فى لوحة واحدة.

وانتهى تامر حسنى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "تاج" بمدينة الإنتاج استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.