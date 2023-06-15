شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يتعاقد على "لية تعيشها لوحدك" وخالد الصاوى ينضم للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم شريف منير على بطولة فيلم جديد يعنوان "ليلة تعيشها لوحدك" من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري ويشارك فى بطولته خالد الصاوي وسلمي أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهده بعد عيد الأضحى مباشرة، وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى رومانسى.



فيلم لية تعيشها لوحدك

ويعرض للنجم شريف منير حالياً فيلم "يوم 13" الذى انطلق فى موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم لية تعيشها لوحدك

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3d.