شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة البريطانية ونائبة البرلمان جليندا جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة البريطانية جليندا جاكسون عن عمر 87 عاما، بعد مسيرة مهنية جمعت فيها بين عالم الفن والسياسة، إذ قال وكيل أعمالها ليونيل لارنر إن جليندا جاكسون توفيت بعد مرض قصير في منزلها بلندن، حسبما ذكرت صحيفة فارايتي.

جليندا جاكسون الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، توفيت في منزلها في بلاكهيث بلندن هذا الصباح بعد مرض قصير مع عائلتها إلى جانبها، وكانت مؤخرًا انتهت من تصوير فيلم The Great Escaper وشاركت في بطولته مع مايكل كين.

جوائز جليندا جاكسون

ونالت الممثلة الراحلة جائزة أوسكار أفضل ممثلة مرتين، الأولى عام 1971 عن دورها في Women in Love و الثانية توجت بها عن A Touch of Class عام 1974، كما سبق أن نالت جائزتي إيمي عن Elizabeth R.

وعلى الصعيد السياسي استمرت جليندا جاكسون 23 عامًا عضوا في مجلس العموم البريطاني، وعضو بحزب العمل.

عندما أعلنت أنها ستنتقل إلى السياسة، تشكك البعض في إمكانية نجاحها في هذه المهمة، كان العديد من الممثلين لهم نشاط سياسي، لكن البعض شكك في أن الممثلة يمكن أن تجعلها مهنة، وتحدت التوقعات التوقعات ، وعمل عضوا في البرلمان منذ عام 1992 إلى 2015.

ولدى جاكسون مسيرة مهنية مميزة عبر عدة أعمال فنية، إذ قدمت عروضًا رائعة في أفلام مثل Marat/Sade، Sunday Bloody Sunday، وفي التليفزيوني The Patricia Neal Story ودورها المميز في Elizabeth R.