شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حظ السلاحف" و"حبيب" فى نادى سينما المرأة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما عرض 4 أفلام بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين المقبل ١٩ يونيو في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر عرض أفلام "ما لا نراه" إخراج ، أدهم يحيى، "حظ السلاحف" ، تأليف وإخراج بثينه الناصرى، "امرأة تطل من النافذة" فكرة وإخراج مروة الشرقاوي، "حبيب" تأليف وإخراج شادي فؤاد .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد الفني إسلام أحمد على مع صناع الأفلام والجمهور.



ما لا نراه





فيلم ما لا نراه

وتدور أحداث فيلم "ما لا نراه" في عالم الاحلام المستوحاة من أحلام حقيقية لصناع الفيلم، من خلال أحلام البطل يكتشف اسباب علاقته المتوتره بوالده المتوفي منذ طفولته وشعوره تجاه انفصاله عن حبيبته السابقة ويسعى للتحدث لوالده لإشتياقه للتحدث معه وإخباره بما يدور في عالمه الحقيقي



حظ السلاحف

أما فيلم "حظ السلاحف" فهو مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون بالقاهرة، عن قصة عائلة صغيرة .



امرأه تطل من النافذة

ويحكي فيلم "امرأه تطل من النافذة" عن الأحلام بعد عمر الـ60 والتي قد تكون نسيناها"، من خلال سيدة فى السبعينيات من عمرها، إذ يحكي الفيلم قصتها التي تمتزج بين الحب والطموح والفن، بعدما كانت إحدى بطلات التمثيل المسرحي في شبابها، عانت من رحلة حياة مؤلمة في سنوات زواجها.



حبيب

أما فيلم "حبيب" يحكي عن حلاق في أواخر الستينيات يعمل بصالون الحلاقة الخاص به داخل شقته، تدور الأحداث حول يوم يُكسر فيه الروتين الطبيعي له حيث يقوم بمغامرة لإسعاد زوجته، يظهر على حبيب أنه يتألم نفسيًا ويعاني كثيرًا، ولكنه يصر على الحياة إصرارًا بالغًا والفيلم من بطولة سيد رجب و سلوى محمد على.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن الاثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة شاهندة محمد على.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما مجدي الشحرى ، ويرأس المركز المونتيرة منار حسني.