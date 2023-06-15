شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Key يفوز بجائزة أفضل إخراج بمهرجان الدار البيضاء الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم القصير No Key للمخرج وليد مسناوي بجائزة أفضل إخراج بمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة.

وتعليقًا على فوز الفيلم بالجائزة يقول وليد مسناوي: "حصل الفيلم على عرضه الأول في المغرب، وأول جائزة في وطني، يغمرني اليوم شعور بالسعادة والفخر، أشكر مهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة، وأقول أن هذه البداية فحسب".



فيلم No Key

جوائز No Key

ارتفع رصيد فيلم No Key من الجوائز الدولية إلى الرقم 9، إذ سبق أن نال جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان مسكون اللبناني لافلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي، إلى جانب 5 جوائز من مهرجان لوس أنجلوس الدولي للأفلام القصيرة المستقلة وهي أفضل مكياج، وأفضل هندسة صوت، وأفضل فيلم جريمة قصير، وأفضل مخرج لعمل أول، وأفضل فيلم قصير في الموسم، وأفضل ممثل في مهرجان كوريا السينمائي الدولي، وأفضل فيلم قصير أول في مهرجان بودن السينمائي الدولي.

وعرض الفيلم للمرة الأولى عالميا في مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، كما شارك في عدة مهرجانات أخرى من بينها مهرجان فينيسيا للأفلام القصيرة، ومهرجان هوليوود للأفلام القصيرة، والمهرجان الدولي لأفلام الفانتازيا في بورتو أليغري، ومهرجان جوائز كان للأفلام المستقلة القصيرة.

قصة فيلم No Key

تدور أحداث فيلم No Key حول أمين، لص شاب، خلال بحثه الحثيث عن مهرب من حياته البائسة في شوارع الدار البيضاء القاسية، يقع في طريقه صندوق مجوهرات مغلق، يمثل تذكرته نحو مستقبل أكثر إشراقًا في أوروبا. لكن عندما تعلم العصابات الأخرى بشأن الصندوق الذي في حوزته، يتحتم عليه تحدي سبلهم الغادرة وأن يواجه شياطينه الداخلية حتى يتمكن من الإبقاء على حلمه حيًا.

فيلم No Key من تأليف وإخراج وليد مسناوي، ومن بطولة ربيع غليم وإسماعيل الفلاحي وصلاح بن صالح وحسن بن بديدة، وتصوير سون دوان.