شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر محمد شافعي: "في حد بيحبني؟" تجربة شخصية ووائل جسار عبر عنها باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي المطرب وائل جسار من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "في حد بيحبني؟" وهي من كلمات الشاعر محمد شافعي، والذي عبر عن سعادته بالتعاون مع وائل جسار في الأغنية خلال الأيام المقبلة قبل عيد الأضحى.



وائل جسار ومحمد شافعي

ومن جانبه قال شافعي عن الأغنية: "هذه الأغنية بتمثل تجربة شخصية وتساءل دايما كان بيجي في بالي وكان نفسي أعمله ف أغنية وبصراحة أكتر حد يقدر يعبر عنها بصوته وباحترافية هو الفنان وائل جسار والذي يجمعني به التعاون لأول مرة ولكن لن تكون آخر مره بإذن الله" .

الشاعر محمد شافعي قدم العديد من كلمات الأغاني المعروفة في الشارع المصري ومن أعماله أغنية عليكي عيون لأحمد سعد التي ما زالت في قائمة أفضل الأغاني على مستوي الشرق الأوسط حتى الآن وغيره من الفنانين مثل حمزة نمرة وفريق كايروكي لأمير عيد وتامر عاشور وأبو وعزيز مرقة وغيرهم من النجوم الكبار.