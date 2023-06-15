شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي والمايسترو أحمد عويضة في بروفة حفلها بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المطربة اللبنانية هبة طوجي والمايسترو أحمد عويضة بروفات حفلها بدار الأوبرا غدا الجمعة، أعدت هبة طوجى مجموعة من مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لونبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية ، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض، إلى جانب أغنية سلم علي مصر والتى تهديها لمصر وشعبها بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وغيرها .



هبة طوجي في بروفات حفلها بالأوبرا



هبة طوجي في بروفات حفلها بالأوبرا



هبة طوجي في بروفات حفلها بالأوبرا



هبة طوجي في بروفات حفلها بالأوبرا

هبة طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار اسامة الرحبانى ، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في بيروت ، بدأت دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005 ، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت الى جانب دراستها الاساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد ، شاركت في أحد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها مثل الريح، عودة الفينيق، عالبال يا وطنا وغيرها.