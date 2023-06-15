شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "قطر الفراق" تجمع بين محمد فؤاد وعصام كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجم محمد فؤاد بالملحن عصام كاريكا فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق" انتهى فؤاد من تسجيلها فى الاستوديو ومن المقرر طرحها خلال الصيف الحالى.

وكان فؤاد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

وكان النجم محمد فؤاد طرح أغنية "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

إشادات كبيرة تلقاها النجم محمد فؤاد بعد آخر ظهور له إذ خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.