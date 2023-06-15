إليسا تنتصر وتنفرد بأغنية "أنا وبس"

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت المطربة إليسا على حكم قضائي بشأن أغنية “أنا وبس” ضد الشركة المنتجة، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”.

أغنية أنا وبس تختتم رحلتها القضائية

من جانبه أصدر القضاء اللبناني قرارًا بمنع الشركة من الادعاء بأنها تمثل المطربة إليسا، ونشرت الأخيرة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف لم يتأثر بأي ضغط".

بهذه العبارات على تويتر عبرت إليسا عن سعادتها بإنصاف القضاء اللبناني لها في قضيتها ضد شركة "وتري"، موجهة رسالة شكر لمحاميها.

وبهذا الحكم القضائي أكدت إليسا بأن شركة وتري التي تعدت على حقوقها، ليست الموزع الحصري لأعمالي، كما تدعي الشركة وترسل تهديدات للشركات الأخرى، في مقدمتها شركة روتانا، مختتمة منشورها المرفق بقرار المحكمة بجملة: "بعدو القضاء بألف خير".

تفاصيل أزمة إليسا مع وتري تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لـ أزمة قانونية مع شركة "وتري أوف شور ش. م. ل" وذلك حول توزيع ألبومها الجديد المرتقب، واضطرت إلى فسخ تعاقدها مع الشركة قبل إعلان تعاقدها مع روتانا، وحذرت وقتها وتري إليسا من التعاقد مع شركات أخرى، لحين حل الأزمة القانونية بينهما. وطرح زياد برجي أغنية "أنا وبس" ولكن، بعنوان "وبطير"،وعدم اتخاذ الشركة أي إجراء بشأن التعدي على أغنيتها "أنا وبس" رغم تنازل الأخير ملحن الأغنية وشاعرها أحمد ماضي عن حقوقهما الأدبية والفنية لإليسا بعد حصولهما على كامل حقوقهما المادية، ما دفع الأخيرة لمقاضاتهما بتهمة انتهاك الحقوق الملكية الفنية لأغنية "أنا وبس".

وقامت الحرب بين إليسا وزياد برجي وأحمد ماضي،عبر السوشيال ميديا، وانتصرت إليسا في قضيتها ضدهما وأمر القضاء اللبناني بوقف بث أغنية "وبطير" ومنع زياد برجي من غنائها في الحفلات أو المناسبات مع دفع غرامة مالية.