هلا رشدي تعلق بعد توقفها عن الغناء.. هقضيها تيك توك مع ابني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة هلا رشدي توقفها عن الغناء بأمر الأطباء، وذلك بسبب إصابتها بالتهابات على الأحبال الصوتية.

هلا رشدي

وعلقت هلا رشدي على الأمر فى تصريحات صحفية قائلة: "الحمد الله على الابتلاء وطلبت من كل محبيها أن يدعو لها حتى لا تزداد أزمتها المرضية، مضيفة أنها سوف تقضيها تيك توك هي وابنها معز.

وكانت غنت الفنانة هلا رشدي، “أهلا بالعيد” مع كورال أطفال دار الأوبرا المصرية، ضمن احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبالفتاح السيسي.





وأشعل الفنان حكيم، أجواء احتفالية عيد الفطر المبارك، وسط تفاعل كبير من أسر الشهداء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الفنان أحمد زاهر، وابنته الصغرى "منى" أولى فقرات احتفالية أبناء شهداء القوات المسلحة خلال عيد الفترة المبارك، وقالت منى زاهر: "صباح الخير يا ريس .. عيد سعيد عليك، ليرد الرئيس السيسي: صباح الخير يا منى كل سنة وأنتِ طيبة يا جميلة".

هلا رشدي

وتابعت منى زاهر: "العيد زمان كان غير دلوقتي.. ليدخل أحمد زاهر ويقاطعها.. إيه دا العيد زمان إيه اللي العيد زمان .. زمان دا يا زئردة بالنسبة لكِ أول إمبارح".

فاجأ طفل من أبناء الشهداء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأحضان، فور وصوله لمقر احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وكان تداول الكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة هلا رشدي من داخل الحرم وهي تغني بعد ان انتهت من مناسك العمرة الأمر الذي لاقت على إثره هجومًا شرسًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب، وعلقت هلا رشدي على الفيديو قائلة.. ‏"السلام عليك يارسول الله .. السلام عليك يا حبيب الله.. صلوا على محمد".

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لم تسلم الفنانة هلا رشدي من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم ... "ملقتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل"، وقال أحد المتابعين الآخرين.. "احترام الكعبة وهيبتها فين.. دا حتى اسمه بيت الله الحرام"

كانت المطربة هلا رشدي، قد شاركت مقطع فيديو قصيرا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حيث ظهرت فيه هلا رشدي خلال أدائها مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وبعد ذلك غنت هلا رشدي من داخل ساحة الحرم النبوي الشريف، في المدينة المنورة، وهي تغني للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الأغنية الشهيرة "رقت عيناي شوقا".