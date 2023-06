وفاة الأمريكية غليندا جاكسون عن عمرٍ يناهز الـ 87 عاماً

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية غليندا جاكسون والنائبة السابقة عن حزب العمال في البرلمان البريطاني ،عن عمرٍ يناهز الـ 87 عاماً بعد رحلة قصيرة مع المرض.

تفاصيل رحيل غليندا جاكسون

وأعلن مدير أعمال الممثلة الأمريكية غليندا جاكسون ليونيل لارنر، اليوم: "توفيت غليندا جاكسون، الممثلة والسياسة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، بسلام في منزلها في بلاكهيث بلندن هذا الصباح بعد مرض قصير، مع أسرتها إلى جانبها".

من هي الممثلة الأمريكية غليندا جاكسون

وتركت الممثلة الأمريكية غليندا جاكسون عملها في الفن عام 1992 لتخدم في البرلمان لأكثر من 20 عاماً. وبعد تنحيها عن منصبها كعضوة في البرلمان في عام 2015، عادت مرة أخرى إلى شاشات التلفزيون في Elizabeth Is Missing لعام 2019، حيث صورت امرأة مسنة تعاني من المراحل المبكرة من الخرف. فازت غليندا جاكسون المتميز، بجائزتي أوسكار، أولهما عن فيلم الدراما الرومانسية Women in Love عام 1970، والتي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب أوليفر ريد وآلان بيتس. وجاءت الجائزة الثانية بعد أن تحولت نجوميتها عام 1973 في الكوميديا الرومانسية البريطانية A Touch of Class.

كما عُرفت واشتهرت أيضا بدور الملكة المصرية كليوباترا في عام 1971 في حلقة من المسلسل التلفزيوني The Morecambe & Wise Show مع الثنائي الكوميدي إيريك موركامب وإيرني وايز.

كانت جاكسون قد أنهت لتوها تصوير فيلم The Great Escaper جنباً إلى جنب مع زميلها الحائز على جائزة الأوسكار، السير مايكل كين، والذي كانت قد مثلت معه آخر مرة منذ 48 عاما في The Romantic Englishwoman.

غليندا جاكسون

وقررت الممثلة الأمريكية غليندا جاكسون أن تترك التمثيل منذ أكثر من ربع قرن للعمل كنائبة عن حزب العمال لمدة 23 عاما. وفي عام 1992، تم انتخابها نائبة عن حزب العمال في هامبستيد وهايغيت، وشغلت منصب وزيرة النقل من عام 1997 إلى 1999 خلال حكومة السير توني بلير. كان أول دور لجاكسون بعد تنحيها عن منصبها كعضو في البرلمان، عام 2015، في مرحلة إنتاج مسرحية King Lear لشكسبير، والتي تلقت آراء إيجابية.

واصلت دور البطولة في نسخة 2018 Three Tall Women، قبل أن تعود إلى التلفزيون في العام التالي بمسلسل Elizabeth Is Missing. بينما كان أول دور سينمائي لها منذ تقاعدها عن التمثيل في Mothering Sunday إنتاج عام 2021.