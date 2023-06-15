شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس فى لقاء جماهيري مع محمود سعد فى sold out 24 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج "Sold Out كامل العدد" عن استضافة الفنانة والإعلامية اسعاد يونسف في لقاء جماهيري مع الإعلامى محمود سعد على مسرح الفلكى يوم السبت الموافق 24 يونيو الجارى الساعة 8.30 مساء، وعلقت اسعاد يونس على حسابها بموقع انتسجرام:"هنتقابل انا والاستاذ محمود سعد وطبعاً انتوا هتكونوا معانا مع SoldOut Interviews من أعمال watch it الأصلية مستنياكم يوم السبت (24 يونيو).

واستضاف البرنامج خلال الأسابيع الماضية النجمة منى زكى والتي تحدثت عن تجربتها في مسلسلها الأخير "تحت الوصاية" وكذلك عن حياتها بعيداً عن الفن وعائلتها والعديد من الأمور، وكذلك تم استضافة النجم أكرم حسنى في حلقة أخرى، ومقرر استضافة البرنامج الفنان أحمد أمين في حلقة جديدة يوم الخميس المقبل الموافق 22 يونيو

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطويرالعروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء. ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.