إليسا تفوز قضائياً بحق توزيع ألبومها الجديد

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا أن القضاء اللبناني حكم لصالحها في قضيتها على إحدى الشركات الكبرى وإعطائها حق توزيع ألبومها الجديد ونص الحكم القضائي على التالي سندًا لأحكام المادتين 589/أ.م.م. و604/أم.م. للقانون اللبناني



أولاً: منع المستدعى ضدها «الشركة الموزعة» من الولوج إلى المنصات والقنوات والمواقع العائدة إلى المستدعية إليسار خوري كافة، لا سيما موقع يوتيوب ومنصات آبل ميوزك وديزر وسبوتيفاي وأنغامي وموقع تيك توك.

ثانياً: منع الشركة المنتجة من قبض أي عائدات عن أغنيتىّ «من أول دقيقة» و«أنا وبس»، وإلزامها بتسليم الحسابات العائدة للمستدعية عن الأغنيتين المذكورتين.

ثالثاً: إبلاغ المنصات المذكورة في الفقرة «أولاً» بأن الشركة المستدعى ضدها لم تعد الموزع الحصري للجهة المستدعية.

رابعاً: إلزام الشركة المستدعى ضدها بتسليم المستدعية كلمات المرور/ السرّ العائدة لحسابات هذه الأخيرة، وذلك تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ل.ل. عن كل يوم تأخير في تنفيذ مضمون هذا القرار.



إليسا تشيد بالقضاء اللبناني

غردت إليسا عبر "تويتر": «ينتصر القضاء اللبناني لحقي مرة جديدة.. هذا القرار يؤكد أن الشركة التي تعدّت على حقوقي ليست الموزع الحصري كما ادعت وأرسلت تهديدات للشركات، الأهم أن القضاء وضع حداً للشركة».

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