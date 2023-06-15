مصطفى كامل يحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي

أكد النجم المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية رفضه لإعادة إحياء أصوات كبار المطربين الراحلين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وحذّر كامل في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" من استخدام هذه التقنية، وما يمكن أن تُحدثه من جرائم في حق الفن إذا تم فتح الباب لهذه التجارب، حيث قال: "أنا زعلان وخايف جداً من الذكاء الاصطناعي، وربّنا يستر علينا وعلى رموزنا".

وأضاف: "في حاجات غير قابلة للهزار، ومنها اللعب في أصوات سيدة الغناء العربي أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وعبد المطلب، أما المطربون الذين لا يزالون على قيد الحياة فمن حقهم التصرف بأصواتهم بأي شكل".

وعن وضع ضوابط لهذه التقنية، قال: "لو شعرنا بخطر شديد، والموضوع مزعلني نفسياً، يعني إيه أستخدم ماكينة والأجيال تسمع أي كلام؟ هل ينفع أسمع أم كلثوم بتقول يا حوستي السودا؟ وإذا فتحنا الباب لهذه التجارب إحنا رايحين لجريمة عاجلاً أم آجلاً".

يُذكر أن مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية لمدة أربع سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة.

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