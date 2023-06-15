القاهرة - الخليج 365
قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي إن مواطنته الفنانة الراحلة سعاد حسني قررت قبل وفاتها ألا تواجه جمهورها.
وأضاف طارق الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة والناس" إن سعاد حسني كان لديها إحساس دائم بأنها "الأنثى الجميلة"، على عكس نادية الجندي التي تصالحت مع سنها.
وتابع: "سعاد حسني قررت ألا تواجه الجمهور بملامحها في الفترة الأخيرة من حياتها بعد ما اكتسبت وزناً زائداً، وسافرت إلى لندن للابتعاد عن العيون".
وماتت سعاد حسني في 21 يونيو/حزيران 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة في الطابق السادس في مبنى "ستيوارت تاور" بالعاصمة البريطانية لندن، وتضاربت الأخبار حول ملابسات الوفاة ما بين ادعاءات انتحارها بعد إصابتها باكتئاب حاد، وما بين دعاوى قتلها، ورواية ثالثة عن وفاتها نتيجة عدم الاتزان والسقوط من الشرفة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي يكشف سراً عن أيام سعاد حسني الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.