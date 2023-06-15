طارق الشناوي يكشف سراً عن أيام سعاد حسني الأخيرة

قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي إن مواطنته الفنانة الراحلة سعاد حسني قررت قبل وفاتها ألا تواجه جمهورها.

وأضاف طارق الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة والناس" إن سعاد حسني كان لديها إحساس دائم بأنها "الأنثى الجميلة"، على عكس نادية الجندي التي تصالحت مع سنها.

وتابع: "سعاد حسني قررت ألا تواجه الجمهور بملامحها في الفترة الأخيرة من حياتها بعد ما اكتسبت وزناً زائداً، وسافرت إلى لندن للابتعاد عن العيون".

وماتت سعاد حسني في 21 يونيو/حزيران 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة في الطابق السادس في مبنى "ستيوارت تاور" بالعاصمة البريطانية لندن، وتضاربت الأخبار حول ملابسات الوفاة ما بين ادعاءات انتحارها بعد إصابتها باكتئاب حاد، وما بين دعاوى قتلها، ورواية ثالثة عن وفاتها نتيجة عدم الاتزان والسقوط من الشرفة.

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