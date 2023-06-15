شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المخرجة جيلان عوف تصوير أول مشاهد فيلم "الفستان الابيض" الذى كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره، وهو بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وقدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

أما أسماء جلال حالة كبيرة من النشاط السينمائى في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير فيلم "آل شلبى" مع المخرجة أيتن أمين وبطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، وإخراج أيتن أمين، وانتهت من تصوير فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، وتنتظر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة.