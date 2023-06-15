فيلم يوم 13.. الإيرادات الكاملة لفيلم أحمد داود بالسينمات بعد 8 أسابيع عرض

ياسر رشاد - القاهرة - “يوم 13”، نجح فيلم الفنان أحمد داود والفنانة دينا الشربيني، أن يحصد نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر السينمائي، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 132 ألف و743 جنيها، وكانت حصيلة إيراداته على مدار 8 أسابيع تجاوزت 30 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه فى السينمات بموسم عيد الفطر المبارك.

واستطاع فيلم 122، بطولة أحمد داود أن يحقق 24 مليون و800 ألف جنيه مصري وقت طرحه فى السينمات، وتفوق عليه فيلم “يوم 13” الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

من ناحية أخري، كشف الفنان أحمد داود حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل سوتس بالعربي، وذلك بعد نجاحه الكبير في السباق الرمضاني لعام 2022.

وقال أحمد داود خلال تصريحات تليفزيونية: بسمع بقالي سنتين أن هيكون في جزء تاني، وحابب يكون في جزء تاني من سوتس بالعربي.

وأضاف أحمد داود: كان فيه حالة بينا كممثلين في كواليس المسلسل مبتحصلش كتير، وأتمنى تقديم جزء تاني من العمل.

أحمد داود

وعرض سوتس بالعربي في السباق الرمضاني لعام 2022، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، ريم مصطفى، تارا عماد، صبا مبارك، محمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وأحمد عبد الحميد وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول مكتب محاماة وكل محامٍ يتولى قضية ويكشف كواليسها، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

وكان تألق الفنان أحمد داود فى العرض الخاص لفيلم “يوم 13” فى دبي، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم في دول الخليج غدا.

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ويأتي العرض الخاص بعد جوله أحمد داود في السعودية للترويج لفيلمه الذى يعتبر فيلم يوم 13 هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم 122 هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

أحمد داود

وكشف الفنان أحمد داود سر نجاح الفيلم قائلًا: “احترمنا عقل الجمهور، الذي عندما ذهب إلى السينما وجد فيلمًا جيدًا أخلص فيه أبطاله بشدة، وهذا سر النجاح”

وأضاف أحمد داود فى تصريحات صحفية: تحمس الجمهور لرؤية العمل لأنه أول فيلم روائي مصري طويل يصدر بتقنية 3D، ويندرج تحت تصنيف أعمال التشويق والإثارة وليس رعبًا بشكل دقيق.

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وتابع أن الجمهور بشكل عام يذهب إلى الأفلام الجيدة، ولا صحة لمقولات "هذا ليس ذوق الجمهور"، أو "ذلك العمل لا يصلح للعرض في مواسم الأعياد"، ذلك ليس صحيحًا على الإطلاق والحكم في النهاية يتعلق بجودة العمل.

واختتم أحمد داود: من أسباب النجاح أيضا أن جهة الإنتاج حرصت على توفير كل الإمكانيات للفيلم من كل النواحي، ولا يوجد دور في الفيلم حتى لو كان صغيرا إلا يجسده نجم له وزنه، كما أن عناصر الفيلم كلها متميزة سواء في الديكور أو الموسيقى التصويرية والإخراج وغيرها.

كشف الفنان أحمد داود بطل فيلم "يوم 13" حقيقة وجود جزء ثاني من العمل، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

أحمد داود

وأكد أحمد داود فى تصريحات صحفية أنه لا يوجد معلومات عن وجود جزء ثاني حتى الآن.

قصة يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داوود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D.

أحمد داود



ويبدأ الفيلم بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داوود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبدالغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

أحمد داود

أبطال يوم 13

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

يوم 13

آخر أعمال الفنان أحمد داوود:

يشار إلى أن آخر أعماله مسلسل "سوتس"، وتدور أحداثه في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة آدم والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة حينما يكشف سره للمحامي زين، ومعًا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل سوتس بالعربي عُرض في موسم رمضان 2022، وجمع العمل العديد من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، أحمد داوود، تارا عماد، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، إخراج عصام عبدالحميد وشارك في السيناريو كل من: محمد حفظي، ياسر عبدالحميد، محمد جلال، محمود نصار، سارة الطوبجي، نادين بداوي.