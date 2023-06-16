” فيكم الحضية وتبركيك”.. محمد الترك يصف المغرب بأسوء بلد ويهاجم المغاربة.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يونيو 2023 02:52 صباحاً - أثار المنتج البحريني، محمد الترك، موجة غضب عارمة، بسبب تصريحات له اعتبرها البعض بأنها تطاول على المغرب المغاربة وذلك أثناء بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”.

فقد وصف الترك المغرب بأسوء بلد وقال أنه لن يزوره إلا مرة واحدة من أجل حضانة ابنتيه “غزل” و”ليلى روز” كما اتهم المغاربة ب”الحضية” و”التبركيك”.

وواصل الترك هجومه على المغاربة، مدعيا أن همهم الوحيد هو التطفل على حياة الاخر، شاكرا الله عز وجل على منعه من الدخول للمغرب.

وتابع قائلا:”شئت أم ابيت دمهم يجري في عروق بناتي”، مشددا على أنه لن يعتذر على كلامه.

وانهالت التعليقات الغاضبة والمستنكرة على من يصف نفسه بالمنتج، و طليق المغنية المغربية، دنيا باطمة، حيث أجمع النشطاء المغاربة على وصفه ب”نكار الخير” وناكر الجميل.

كما وصفوه بالانتهازي وعديم الرجولة بعدما كان يستثمر في زوجته السابقة دنيا باطمة ويوصلها بنفسه إلى الكباريهات والبارات لتحيي فيها سهراتها الغنائية وسط السكارى والمخمورين.