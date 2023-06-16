شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تنتهى من تصوير آخر مشاهدها فى فيلم "مندوب مبيعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة أيتن عامر من تصوير آخر مشاهدها فى فيلم "مندوب مبيعات" الذى صورته على مرحلتين بين دبى والقاهرة، قبل شهر رمضان الماضى، وتم استكمال التصوير بعد عيد الفطر مباشرة، وتظهر أيتن عامر خلال الأحداث بشحصية فتاة يتعرف عليها بيومى فؤاد الذى يعانى بعد وفاة زوجته وينشأ بينهما قصة حب.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.



أيتن عامر

وتنتظر أيتن عامر طرح فيلم فيلم "لف وارجع تاني" الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

وعرض لأيتن عامر فى السينمات خلال موسم عيد الفطر، فيلم "ساعة إجابة" بطولة كل من غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال، الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.