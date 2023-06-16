شكرا لقرائتكم خبر عن "ورد ريحان والتاروت وملك والرجل الخفى" أفلام تنتظرها رانيا يوسف قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة كبيرة من النشاط الفنى وتحديداً على المستوى السينمائى، اذ ترتبط رانيا بأكثرمن فيلم جديد خلال الفترة الحالية، حيث انتهت من تصوير أكثر من فيلمين مؤخراً وتنتظرعرضهما، وفى نفس الوقت تبقى لها جزء من مشاهدها فى فيلم آخر، وأيضاً تعاقدت على فيلم جديد تستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة.

رانيا يوسف انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "ورد ريحان" فى أبو ظبى حيث تم تصوير الفيلم بالكامل هناك، هو بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وانتهت رانيا يوسف أيضاً من فيلم "التاروت" الذى يجمعها بالفنانة سمية الخشاب بعد 22 سنة من تعاونهما فى مسلسل "عائلة الحاج متولى"، ويشارك فى بطولة الفيلم مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

كما تستكمل رانيا يوسف تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ملك" خلال الفترة المقبلة، حيث صورت عددًا من مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا في العمل دراما الرعب من خلال شخصية "ملك" التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها.

وتعاقدت رانيا يوسف على بطولة فيلم جديد بعنوان "الرجل الخفى" تعمل على التحضير له والبدء فى تصويره بعد إجازة عيد الاضحى المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أماكن التصوير، ولم تكشف رانيا عن أى تفاصيل تخص هذا الفيلم حتى الآن.