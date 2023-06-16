شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: حسيت إن الرئيس السيسى زينا وندمان إنى محضرتش مؤتمر شباب قبل كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن سعادته الكبيرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية.

وتحدث محمد محمود عبد العزيز خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعليقاً على لقائه الرئيس السيسي قائلاً: "أنا عمرى في حياتى ما حضرت أى حاجة متعلقة بمؤتمرات الشباب ولا كنت بتابعها للأسف الشديد، وأول مرة أحس إنى ندمان انى مكنتش بحضر الحاجات دى، وأنا شوفت شباب زى الورد شكلهم يفرح، ومش كلهم حابين اللى بيعملوه لا ده هما مصدقين جداً وفى فرق كبير بينهم".

وتابع: "أنا كنت على بعد كام متر من رئيس جمهورية بلدى وده في حد ذاته جديد عليا من غير لا فلاتر ولا مونتاج، وحسيت إن الرئيس زينا جدا وحاسس بينا جدا ومحروق على بلده زينا، وبيتكلم من قلبه زينا، والحاجات اللى متسببة في قلق الناس وخايفين منها هو عارفها ولم ينكر إن لدينا مشكلة، وإنه شغال عليها ودى حاجة تطمن وأسعدتنى أن رئيس الجمهورية حاسس بالمشاكل وحاطيت إيده عليها".