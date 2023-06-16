شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: شوفت تطورات بالإسكندرية وللأسف مش بنركز فى المجهود اللى ورا ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان محمد محمود عبد العزيز بالتطورات التي شهدتها مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية.

وقال محمد محمود عبد العزيز: "شوفت إنجازات في الإسكندرية عديت عليها عادى وكبارى جديدة وقلت الله، ولكن بالنسبة ليا شايفها عادى، لكن أول مرة أبقى قاعد وأعرف اتعملت إزاى وأخدت وقت ومجهود قد إيه واتكلفت كام، وحسيت إن الموضوع كبير وشبه الإنتاج عندنا في الدراما، لأن عندنا ممكن دقيقتين نقعد فيها أيام تصوير وده بالنسبة لنا مجهود وده لا يقارن بمجهود الدولة ولا مجهود الناس اللى بتحفر في الصخر عشان يعملوا لنا طرق ولا كبارى، وحسيت للأسف في البداية إن الحاجات دى عدت عليا عادى ولم تلفت نظرى وده حال ناس كتير للأسف".

وتابع محمد محمود عبد العزيز: "لكن الموضوع مش سهل خالص خصوصا فكرة حياة كريمة، وفكرة البيوت الجديدة اللى اتعملت والناس اتنقلت من عشوائيات إلى بيوت أفضل، الناس دى كانت في كوارث وعدت منها واحنا محسناش بيها رغم إننا في بلد واحدة، وهمومنا واحدة، وللأسف مش بنركز في المجهود اللى ورا ده".