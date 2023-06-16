شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: والدى كان يبكى بشدة على مصر وقت الانفلات الأمنى خوفا من ضياعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز عن لحظة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية.

وقال محمد محمود عبد العزيز: "الموضوع بالنسبة ليا كبير جدا وأنا في العادة مش بعرف أتكلم لما بتيجى سيرة والدى، واللهم لك الحمد والشكر بس أبوية بجد سبحان الله مشرفنى في حضوره وغيابه وبيخلينا نتباهى واسمه موجود ومنور اللهم لا حسد، أنا يمكن تقريبا مفيش يوم يعدى عليا إلا وحد يبعتلى صورة أو مشهد لأبوية أو فيديو له".

وتابع محمد محمود عبد العزيز: "لكن المرة دى الموضوع مختلف شوية، لأن المرة دى اسم ابوية بيتكرم من رئيس جمهورية مصر العربية يعنى بيتكرم من مصر، ومصر دى كانت بالنسبة لوالدى ربنا يعلم إزاى وبيتكلم عليها إزاى في أى مكان في العالم".

وروى محمد محمود عبد العزيز موقفاً لوالدها قائلاً: "في موقف أول مرة أحكيه أيام الانفلات الأمنى، كان والدى بيتابع النشرة والأخبار وفاجأة لقيناه بيبكي بطريقة شديدة ومنفعل جدا، ويقول مصر كدة بتضيع حرام عليكوا اللى بيحصل فيها ويحسبن، وكان البكاء بحرقة، وفجأة في وسط كل ده ويروح قايم ماسح دموعه، ويقول لا مستحيل مصر تضيع ومصر فيها رجالة وهترجع تانى، وكان عنده إيمان قاطع إن مصر تفوق وترجع بسرعة، وده حصل الحمد لله".