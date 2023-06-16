شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام خارج ماراثون موسم عيد الأضحي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج عدد من الأفلام السينمائية من ماراثون موسم عيد الأضحى المبارك منها بسبب عدم الانتهاء من التصوير ومن هذه الأفلام التى أعلن صناعها خروجها من الموسم وتأجيل عرضها فيلم " ع الزيرو " قررت شركة العدل جروب تأجيل عرض فيلم"ع الزيرو" للنجمين محمد رمضان ونيللى كريم، الذى كان من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

يأتي ذلك لحين الانتهاء من تصوير الفيلم وأعمال المونتاج والمكساج، وسيتم الإعلان عن موعد عرض الفيلم لاحق وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم "ع الزيرو" ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله.

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

كما أكد المخرج عمرو سلامة أن فيلمه " شماريخ " بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أمينة خليل صعوبة عرضه ضمن موسم عيد الأضحى 2023 وأعلن تأجيله إلى موسم الصيف تيمة الفيلم أكشن وفيها كوميديا ولكن بشكل قليل، مشيراً إلى أن أحداث الفيلم مليئة بالألعاب النارية والصواريخ وتتخللها قصة حب ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، ومحمد ثروت، وسالي حماد، وآدم الشرقاوي، وتأليف وإخراج عمرو سلامة.