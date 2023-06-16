شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: تكريم والدى من الرئيس السيسي بعد 7 سنين من غيابه تكريم للفن كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز عن لحظة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية.

وقال محمد محمود عبد العزيز: "أنا شايف إن تكريم والدى ليس له لوحده ولكنه تكريم ليا ولأخوية ولأولادنا، وأنا شايف إن تكريم والدى بعد 7 سنين من غيابه من وجهة نظرى إنه تكريم للفن كله ولكل الفنانين المصريين، وبيأكد أهمية الفن وتأثيرهم وتاثير أعمالهم حتى بعد رحيلهم، خاصة أن التكريم تحت مسمى نماذج مصرية ملهمة ومؤثرة".

وتابع محمد محمود عبد العزيز: "مش عيب أكون وطنى وأحب بلدى، وعاوز أقول شكرا لمصر وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي واتشرفت بوجودى مع حضرتك، والثوانى البسيطة اللى اتكلمت فيها مع حضرتك أسعدتنى وكنت أتمنى إنها تطول لأن كان جوايا كلام كتير نفسى أقوله لحضرتك، وأنا بحب البلد وبخاف عليها جدا، والكلام اللى سيادتك قلته في المؤتمر لمسنى جدا وصدقته جدا، وأتمنى من كل قلبى إن لقائى بحضرتك يتكرر، وربنا يعين حضرتك ويقدرنا جميعاً اننا نساعد بلدنا بأى شكل يفيد البلد بأى طريقة".