مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني مدحت والكبار بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة والنصف بعد ظهر الإثنين المقبل بالمسرح الكبير، وذلك للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار".

ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح، ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

ويحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح.

آخر أعمال المطرب مدحت صالح

طرح النجم مدحت صالح، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم "نار"، وذلك عبر "يوتيوب" من تأليف محمد مصطفى مالك، ألحان محمود أنور.

وتقول كلمات الأغنية :-

نار نار نار نار

يا مولع قلبي بنار

نار نار نار نار

قلبي في حبك منهار

أنا همشي يا سيدي

وأجري وراك ومنين ماتروح

دي الفرصة بتيجي

مرة إزاي أنا أسيبها تروح

أيوة إنت حبيبي

ويا روح بقى ومابعدك روح

يا تقيل يا تاعبني

إهدى عليا يا إبن الناس

ليه تملي سايبني

قلبي في حبك بقى محتاس

ما تفك بحبك

إنت مافيش عندك إحساس

لأ شوف يا معلم

أنا سهران الليل ما بنام

دي حياتي بتضلم

لما تغيب مابقولش كلام

إهدى بقى وسلم

عندك مهلة 3 أيام