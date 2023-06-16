تفاصيل حفل وهابيات بمعهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ضمن سلسلة وهابيات، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد ١٨ يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

مختارات من أشهر أعمال ومؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال ومؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب، منها أشكى لمين ، نبتدي منين الحكاية ، فاتت جنبنا ، حمال الأسية ، أيظن ، ساكن قصادي ، هان الود ، أنت الحب .. أداء محمد طارق ، إسماعيل صادق وآيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات، تأتى في اطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي، بالاضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربي.