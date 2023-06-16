تامر عاشور يحضر مفاجأة مع الهضبة والمهرجانات "تقليعة" جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تامر عاشور، تصدر مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم.

تصريحات تامر عاشور في برنامج “حبر سري”

أدلى “عاشور” عدة تصريحات خلال استضافته في البرنامج، وتستعرض لكم بوابة "الخليج 365" أبرز ما قال الفنان:

وكشف تامرعاشور عن أغاني المهرجانات، وقال أنها ليست لونًا من ألوان الغناء، بينما هي “تقليعة” جديدة .

تامر عاشور: أغاني المهرجانات "تقليعة"

وأضاف، قائلًا: "لا يمكن أغني مهرجانات مستحيل وهو مش لون فني ولكن هو تقليعه والسوق مستوعب أن المهرجانات تنجح دي حاجات تخص السوق".

وأوضح أن "هناك مهرجانات ناجحة وهذا شيء كويس ولكن في النهاية المهرجانات تقليعه، والمطرب الشعبي يأخذ منه الفن الشعبي"، مضيفا: «مش هنيجي مثلا بعد 10 سنين نلاقي مهرجانات مستمرة».

تامر عاشور

وتابع: «بحب اسمع من المطربين الشعبيين حكيم والليثي وعبدالباسط وأحمد شيبه وحسن الأسمر»، كاشفا عن أن هناك أغاني اتسرقت منه وقال: «ليا اغاني اتعمل منها مهرجانات وتم تغيير كلمات الأغاني».

وقال المطرب: "اشتغلت مع عمرو دياب أغنية واحدة بس وما اتكررش التعاون تاني، رغم إننا اتقابلنا تاني وقال لي عايزين نشتغل تاني قلت ده نفسي وإن شاء الله نجهز حاجة والشغل معاه شرف ونفسي اشتغل معاه".

تامر عاشور وعمرو دياب

وتابع: "قريب هيكون فيه دويتو مع الهضبة وحاليًّا شغال على أغنية بس لسه ما سمعهاش بس أنا متأكد إنها هتعجبه".

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى:" ماينفعش ينصب نفسه إله للفن"

وأضاف تامر عاشور:" هاجمت عمرو مصطفى لإنه شايف كل اللي فاتوا مش ناجحين وكل اللي عملوا أغاني قبل كدا مش ناجحين وكل اللي هيعملوا أغاني بعد كدا مش ناجحين وعلشان كدا رديت عليه لأن في ناس ناجحين".

تامر عاشور وعمرو مصطفى

واستطرد: "ما ينفعش عمرو مصطفى يطلع يقول على كل اللي في بلده مش ناجحين مش علشان ليك مشكلة مع شخص تقول كل اللي في بلدك مش ناجحين، ينتقدني زي ما هو عايز ويقول حفلاته وأغانيه مش ناجحة وما بيغنيش غير دراما بس عادي إنما يقول ما حدش بيدوق النجاح غير من على جيتار عمرو مصطفى دي بدعة، أنا ما ينفعش أنصَّب نفسي إله للفن".