محمد منير من بروفات حفل السعودية (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - محمد منير، يستعدالكينج لإحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة، بعنوان "مشواري" احتفاءًا بمسيرته الفنية الكبيرة، وذلك ضمن فعاليات جدة التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء.

من المقرر أن يذاع حفل الكينج محمد منير، اليوم الجمعة على شاشة Mbc مصر، بعنوان "مشواري"، بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للكينج محمد منير من بروفات حفله بجدة، والتي ظهر خلالها رفقة الفنان أحمد سعد.

محمد منير وأحمد سعد

محمد منير ومفاجآت في حفل "مشواري" في السعودية:

يتضمن برنامج الحفل لوحات فنية وموسيقية وغنائية من مشاور الكينج محمد منير الذي يقترب من النصف قرن، إذْ استمع جمهوره صوته للمرة الأولى في ألبوم علموني عينيكي 1977.

محمد منير وأحمد سعد

عازفون عالميون في حفل محمد منير في السعودية:

كما يشاهد الحضور لحظات وثائقية نادرة من حياته وعائلته وأصدقائه، وكواليس صناعة أشهر أغانيه وألبوماته، بجانب تقديم أغاني للمرة الأولى على المسرح، كما تضم الأوركسترا عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين على جوائز جرامي، حسب تصريحات صحفية سابقة للمايسترو هاني فرحات.

محمد منير وأحمد سعد

فعاليات جدة 2023:

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023:

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض، الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.