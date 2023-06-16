شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بعد حفله فى تونس أمس: من أجمل حفلات حياتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم تامر حسني عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذى حققه حفله الغنائى أمس فى تونس، ونشر العديد من الصور له وللجمهور التونسي من الحفل عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق: "حفلة تونس فعلاً من أجمل حفلات حياتي".

وأضاف تامر، "فعلاً الحب اللي شوفته في عيون الجمهور والمذيعين وكل الحاضرين وترحاب السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجميع السفراء والوزراء الكرام من مختلف انحاء الوطن العربي والسادة الإعلاميين والصحفيين الكبار، شوفت حب منهم افقدني النطق".



حفل تامر حسني في تونس

وتابع: "بالإضافة لتكريمي بأرق الكلمات المعبرة من الإعلام التونسي الحبيب والجمهور التونسي الراقي العظيم كنت حاسس وكأني أول مره أغني في حياتي حضوركم الكريم بكل هذا العدد الضخم تكريم كبير أوي ليا من كل قلبي مليون شكراً كل الشرف لغنائي على مسرح قرطاج العظيم في المهرجان العربي للإذاعه والتلفزيون شكراً تونس، شكراً شعب تونس الحبيب".

وانتهى تامر حسنى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "تاج" بمدينة الإنتاج استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.



حفل تامر حسني في تونس

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



حفل تامر حسني في تونس



حفل تامر حسني في تونس



حفل تامر حسني في تونس



حفل تامر حسني في تونس