شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نجم الكوميديا.. قصة حب بيومى فؤاد وزوجته من الكلية حتى عش الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان الكوميدى بيومى فؤاد، بعيد ميلاده اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو، والذى استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسم الابتسامة على وجوه جمهوره المتواجد في كل مكان من خلال السينما والتليفزيون بالعديد من الأعمال الكوميدية التي لا غنى عن وجوده فيها لما يتمتع به من خفة دم وارتجال خاصة في الايفهات الكوميدية، مع نجوم كبار أمثال أحمد حلمى، احمد مكى، هانى رمزى، رامز جلال، وغيرهم.

لا شك أن للفنان قصص حب في حياته بعضها يكلل بالزواج والبعض يكون ذكرى في حياته، ولكن الفنان بيومى فؤاد كان تجربته في الحب مميزة ومختلفة، فهعو لم يكن زواج عن حب ولم يكن زواج صالونات، حيث قالت أمانى زوجة الفنان بيومى فؤاد في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التليفزيونية: "كانت بداية معرفتنا ببعض في كلية فنون جميلة، وتقابلنا في المسرح وكان وقتها بيومى مخرج منفذ وأنا كنت أعمل في الديكور".

وتابعت زوجة بيومي فؤاد: "لفت نظرى جدًا وهو كان محبوبًا لكل الناس بشكل غير طبيعى وخفة الدم والحضور، وهو كان بيصلى على المسرح كل يوم عادى ولكن في يوم وهو بيصلى على المسرح وأنا جالسة في صفوف الجمهور وفى إحدى مرات سجوده شعرت وكأنه يسجد في قلبى ولقيت نفسى بحبه حب غريب رغم إنى مش بتاعة عبد الحليم حافظ وكده، واستغربت نفسى جدًا، وقلت لنفسى أنا بحب الراجل جدًا، وأنا اللى بدأت الموضوع وأبديت إعجابى به، وهو اتكسف يقولى لا وعزمنى على فنجان قهوة".

وكشف الفنان بيومى فؤاد تفاصيل أخرى عن زواجه في برنامج "واحدة من الناس" للإعلامى عمرو الليثى قائلاً: "تعرفت على زوجتى من خلال الكلية، وذهبت مع نفسها وأخبرتهم ولكنهم رفضوا ومكنتش اعرف وهى مرت بالعديد من المشاكل، وحينما ذهبت لزيارة أهلها وافقوا على زواجه منها.

وتابع بيومى فؤاد: "والدى اتفاجئ انى خارج من المنزل وبقوله انا رايح اخطب وسالنى مرة تانية وقلتله نفس الإجابة، فقالى ربنا معاك، وده لإننا صعايدة، لازم أروح أنا الأول عشان لو اترفضت لو رحت مش مشكلة لكن مينفعش أبويا هو اللى يترفض"