شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع حفلات "مدحت والكبار" بدار الأوبرا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل مشروع حفلات المطرب مدحت صالح في الأوبرا، بالمسرح الكبير، الإثنين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بحضور النجم مدحت صالح.

وتنطلق مجموعة الحفلات تحت عنوان "مدحت والكبار"، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب، وسوف تنطلق أول حفلاته بداية من شهر يوليو المقبل.

وقدم الفنان مدحت صالح مؤخرًا، تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.