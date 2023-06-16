شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحصد أمس 491 ألف جنيه.. وشوجر دادى يتصدر الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الوقت الحالي 8 أفلام مختلفة، حيث حصدت تلك الأفلام أمس الخميس إيرادات بلغت 491 ألفًا و175 جنيهًا.

وتصدر فيلم "شوجر دادي" قائمة الإيرادات محققا 219 ألفًا و182، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

بينما احتل فيلم "يوم 13" المركز الثاني، حيث حصد إيرادات بلغت 147 ألفا و104 جنيها، وهو من بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

يليه فيلم "بعد الشر" الذي حصد أمس 52 ألفا و784 جنيها، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

بينما حصد فيلم "رهبة" 33 ألفا و209 جنيه، ليحتل المركز الرابع في ترتيب أفلام السينما، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق، يليه فيلم "هارلي" الذي حقق 32 ألفا و707 جنيه، بطولة محمد رمضان.

بينما حصد فيلم ابن الحاج أحمد" أمس 3 آلاف و998 جنيها، يليه فيلمي "19 ب"، و"مغامرات كوكو"، حيث حقق الأول ألفا و697 جنيها، والثاني تزيل القائمة وحصد 494 جنيها فقط.