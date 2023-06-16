شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وأوس أوس وبيومى فؤاد وعمرو عبد الجليل نجوم سينما العيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2023 الذى يشهد عرض 4 أفلام هى "بيت الروبى" بطولة أمير كرارة ونور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.

وتشهد الأفلام المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى السينمائى، تواجد عدد من الفنانين الذين خاضوا منافسات موسم عيد الفطر ومازالت أفلامهم يتم عرضها في السينمات حتى الآن، ليكون هؤلاء الفنانين هم نجوم سينما العيدين في 2023، وأبرزهم دينا الشربينى، وأوس أوس، بيومى فؤاد وعمرو عبد الجليل وغيرهم.

دينا الشربينى شارك في موسم عيد الفطر السينمائى بفيلم "يوم 13" مع أحمد داود، وتخوض منافسات موسم عيد الأضحى بفيلم "تاج" الذى يجمعها بالنجم تامر حسنى ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، أحمد عبد العزيز، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويعد أول فيلم سوبر هيرو مصرى.

أوس أوس أيضاً شارك في موسم عيد الفطر هذا العام بفيلمين هما "بعد الشر" مع على ربيع وميرنا نور الدين وعمرو عبد الجليل ورنا رئيس وبيومى فؤاد، و"مغامرات كوكو" مع بيومى فؤاد وشيرين رضا وخالد الصاوى ومنة فضالى، يظهر في موسم عيد الأضحى في فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومى فؤاد، محمود حافظ ورحاب الجمل.

عمرو عبد الجليل كذلك تواجد في أفلام عيد الفطر 2023 خلال فيلم "بعد الشر" مع على ربيع ويشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم "تاج" مع تامر حسنى، أما بيومى فؤاد فظهر في موسم عيد الفطر بفيلمى "مغامرات كوكو" و"بعد الشر" ويشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد.