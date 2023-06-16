شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ورش بمهرجان المسرح المصري منها التمثيل والإخراج والإلقاء والسينوغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 برئاسة الفنان محمد رياض عن إقامة 5 ورش فنية بعناصر العرض المسرحي المختلفة خلال فاعليات الدورة المقبلة، والتي ستقام خلال الفترة من 27 يوليو حتي 12 أغسطس.

الورش يقدمها خبراء متخصصون كل في مجاله، فورشة التمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وورشة الإلقاء ويقدمها الفنان خالد عبد السلام، وكذلك ورشة في الإخراج المسرحي ويقدمها الفنان والمخرج شادي سرور، وورشة السينوغرافيا ويقدمها مهندس الديكور والإضاءة عمرو عبد الله الشريف، وورشة الإدارة المسرحية ويقدمها الأستاذ صفوت حجازي .

وجاءت شروط التقديم للورش المسرحية الخمسة كالتالي : أولا أن يكون المتقدمين للورش من غير المتخصصين ، وأن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي ، وأن يتراوح عمر المتقدم من 19 وحتي 45 سنة، ولأول مرة سوف تقدم الورش في الفترة التي تسبق انطلاق المهرجان، وتستمر خلال فعاليات المهرجان أيضا.



ورش في التمثيل والالقاء



ورش المهرجان

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.