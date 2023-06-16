شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والكوميديا يسيطران على البرومو الرسمي لفيلم "البعبع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجي المنتجة لفيلم "البعبع" البرومو التشويقي الرسمي للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل 2023، وسيطرت مشاهد الأكشن التي لا تخلو من المفارقات الكوميدية على مشاهد البرومو.

وشهد البرومو ظهور النجم أمير كرارة بشخصية مجرم يدعى "سلطان البعبع"، لديه طفلان ولكنهما يعوقان عمله، وأثناء الأحداث يقابل ياسمين صبري التي كانت على وشك السفر إلى بعثة، فيقع في طريقها سلطان البعبع وأولاده ويعطلون سفرها، لتحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.