شكرا لقرائتكم خبر عن هاني محروس يحتفل بنجاح أغنية "سطلانة".. كسرت الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المنتج هاني محروس، بنجاح أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الإجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه أعرب المنتج هاني محروس، عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية علي مستوي الوطن العربي، وسط حالة من البهجة التي عاشها جمهور النادي الأهلي بطل أفريقيا.



وكتب محروس، من خلال حسابة علي الفيس "ألف حمد وشكر ليك يارب، عمرك ماخذلتني دايما مغرقني في نعمتك كان نفسي الأغنية دي تنجح وكرمتني، أحلي كرم الأغنية كسرت الدنيا اووو سطلانة اوووه سطلانة"

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي. من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.





وجاء كلمات أغنية سطلانة كالآتي:

يا دكتور شوفلي تصريفة، أبوس إيديك اكتبلي روشته، ده أنا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها فأي حتة، نفسي أقطعها نفسي أقلعها، زي ما بقلع الجاكتة، ده الناس وحشة وحشة، وجيت أبيع حب ماحدش نفعني، قفلت الدكانة هوووووه سطلانه كنكة بن تفوقفني.