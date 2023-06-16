شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: شخصية نصر فى "19 ب" لها أبعاد مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد خالد صالح إنه تحمس للمشاركة في بطولة فيلم "19 ب" لعدة أسباب منها أنه من تأليف وإخراج أحمد عبد الله، ويشارك به النجمان المتميزان سيد رجب وناهد السباعي.

وأضاف أحمد خالد صالح في تصريحات لـ ”الخليج 365”: جذبتني أيضا شخصية "نصر" السايس، إذ أنها تحمل في داخلها أبعاد مختلفة، فهو إنسان له دوافعه وماضيه، وأسبابه التي تجعله يتصرف بالطريقة التي نشاهدها.

وأشار إلى أنه أعجب بسيناريو الفيلم بعد القراءة الأولى، فهو بسيط ومليء وفي نفس الوقت يحمل أفكار غنية، ومنها عدم إطلاق الأحكام على الآخرين وتقبلهم كما هم بخلفياتهم السابقة.

قصة فيلم 19 ب

ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.