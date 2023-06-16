فن ومشاهير

الديفا وبهاء سلطان وعدوية ينعشون سوق الغناء بأغنيات جديدة .. اعرف الحكاية

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القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الصيفى انتعاشة غنائية   قوية  يتزعمها عدد من نجوم الطرب في الوطن العربى الذين طرحوا أغان جديدة في مقدمتهم الديفا سميرة سعيد  التي طرحت على يوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، أغنيتها الجديدة "إنسان آلى" وهى الأغنية العاشرة والأخيرة فى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم "إنسان آلي".

 

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 سميرة سعيد 

أغنية "إنسان آلى" كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى،.

كما طرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "كدابة" من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس. وهى من ألبوم " سيجارة " الذى يعتبر آخر تعاون بين نصر وبهاء قبل الانفصال الفني بينهم.

 

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 بهاء سلطان 

وأعاد النجم محمد عدوية طرح أغنية تتر مسلسل طرف تالت التي تحمل اسم "كان نفسي أعيش في الخير"، على صفحة التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث طرحها بتوزيع جديد وكوبليه أيضا جديد، وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين.

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 محمد عدوية 

أيضاً انتهت مؤخرا الفنانة مى كساب من تسجيل أحدث أغانيها "أنا ماما" التى تتعاون فى توزيعها مع زوجها المطرب والموزع أوكا وكلمات أسامة محرز وألحان مونتى، وسوف تطرحا خلال الأيام المقبلة

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مى كساب 

ويستعد الفنان فارس كرم، أغنية جديدة بعنوان "عالمُرة" وهى ثالث أغنيات البومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"

وطرح المطرب كريم أبو زيد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اشاعات" على  يوتيوب، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع اسلام ساسو.

وطرح النجم الإماراتى حسين الجسمى أغنيته الجديدة " أنا أحترق " عبر  قناته على اليوتيوب ومن أشعار مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمى وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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