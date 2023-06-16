انطلاق مشروع "ابدأ حلمك" فى قصر ثقافة العريش لتدريب التمثيل والغناء

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنانان مى سليم ومحمد ثروت من تصوير آخر مشاهد فيلمهما الجديد "كابتن جاك" بعد العودة للتصوير خلال الأسابيع الماضية، اذ توقف العمل قبل شهر رمضان بسبب الانشغال بتصوير مسلسلات رمضان، والفيلم يشارك فى بطولته سامى مغاورى وليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وإخراج شادى علي.

وفى سياق آخر يتبقى لمى سليم يومين تصوير على الانتهاء من فيلم "التاروت"، وتشارك مى في بطولة الفيلم إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

واستأنفت مى سليم هذا الأسبوع، تصوير مسلسلها "السجل الأسود" الذى يجمعها بالفنان خالد سليم ويشارك في بطولته هالة فاخر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد عبدالله محمود وحازم إيهاب وإخراج جميل جميل المغازى وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث توقف العمل قبل شهر رمضان الماضى وتأجل عرضه بعد تصوير جزء كبير في أحداثه.

أما محمد ثروت فانتهى من تصوير مشاهده كضيف شرف فى فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام وياسمين صبرى ماجد الكدوانى ووفاء عامر وإخراج رامى إمام، كما أنه انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم التجربة المكسيكية، ويشارك في بطولته مع عمرو عبدالجليل، ويضم العمل عدد من النجوم منهم أحمد فتحي، بيومي فؤاد، ندى موسى، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد محرز، وإخراج شادي علي.