شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يكسر حاجز الـ 30 مليون جنيه إيرادات بفيلم "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد داود تفوقه فى شباك تذاكر الأفلام فى دور العرض السينمائية وكسره للأرقام بفيلم يوم 13، الذى نجح أمس فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه فى عيد الفطر.

وسافر مؤخرًا النجم أحمد داود فى جولة ترويجية لفيلم يوم 13 وحضر خلالها العرض الخاص للفيلم فى الرياض بالمملكة العربية السعودية ودبى، ولاقى الفيلم استقبالا جماهيرا كبيرا وحظي بإعجاب الجمهور والعديد من الآراء الإيجابية.

ويعتبر فيلم يوم 13 أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D فى العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويشارك أحمد داود فى بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدى كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.