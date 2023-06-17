شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تفتتح حفلها الغنائى بدار الأوبرا بأغنية "طلعت يا محلا نورها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المطربة اللبنانية هبة طوجى حفلها الغنائى داخل دار الأوبرا المصرية، بأغنية طلعت يا محلا نورها، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذى أتى لها في أولى حفلها بالأوبرا، وذلك بمشاركة الموسيقار اللبنانى أسامة الرحبانى والأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وبدأ الموسيقار أسامة الرحباني قبل بدء حفل هبة طوجي بمقطوعة موسيقية للنشيد الوطني بلادي بلادي.

جدير بالذكر أن هبة طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحبانى، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في بيروت، بدأت دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت إلى جانب دراستها الأساسية في الأدب الفرنسي، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد، شاركت في أحد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها، مثل: الريح، عودة الفينيق، عالبال يا وطنا وغيرها.

وطرحت هبة طوجى مؤخراً أغنية "بعد سنين" باللهجة المصرية والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم، وتقول كلماتها: بعد سنين بعاد .. جه طالب منى معاد.. وفضل يترجى فيا ويحلفنى بعنيا، وحلفلى انو محتاجنى معاه.. وحاولت مابينش، واعمل روحى ماهتمتش.. وصعب جدا علّيا ولقتنى بعد شوية، بسمعلو .. بعد ما كنت مخصماه..وقابلنى وقالى انو مش مرتاح فى بعدى عنو، قال انو اسف لانو مقدرش النعمة اللى معاه.. كان حنين جدا .. كان باين تعذيبه فعلا، كنت اتمنى ارفض طبعا بس لقيتنى مسمحاه .. كان نفسى ماروحلوش وماقبلوش ما اسمعهلوش، وابقى انسانة جديدة جامدة وقاسية وعنيدة.. وما عرفتش قلبى الضعيف سلم، كنت شايله كتير من جرحه الكبير.. كان نفسى اقوله ياما وغلبنى ب ابتسامة، وجعتنى مقدرتش أتكلم .