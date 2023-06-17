شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يقدم سيمون فى حفله بالتجمع: مطربة وممثلة واستعراضية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله بالتجمع الخامس، الفنانة سيمون قائلاً هقدملكم دلوقتي مطربة وممثلة وإستعراضية كبيرة هنستمتع معاها.

وبدأت سيمون غنائها في الحفل بأغنية: "بنات كتير كدا من سني" وتفاعل معها الجمهور العريض بمجرد ظهورها علي المسرح ورددوا معها الأغنية.

وبدأ منذ قليل حفل الموسيقار هاني شنوده بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس ، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نڤين الكيلاني ، وأستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار ، وبدأ شنوده الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته ، ومن المفترض أن تغني خلال الحفل الفنانة سيمون ، والفنانة نوران أبو طالب ، والفنانة دينا الوديدي .

وكان قد احتفل جمهور الفنانة سيمون بعيد ميلادها خلال احتفاليتها التي أقيمت ضمن فعاليات النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث غنوا لها بعد نهاية ندوة فيلمها "يوم حلو ويوم مر"، الذي عرض بسينما الهناجر.

وحضر الاحتفالية الفنان مجدي صبحي، والفنانة سلوى محمد على، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وتقام فعاليات النشاط السينمائى تحت إشراف المخرج أشرف فايق.