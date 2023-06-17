شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يغنى "ماشية السنيورة" بحفله بالماركيه ويعلق: شكرى أبو عميرة سبب نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله بمسرح الماركيه، أغنية "ماشية السنيورة"، وعلق شنودة على الأغنية قائلاً: شكري أبو عميرة هو سبب نجاح تلك الأغنية.

وبدأ منذ قليل حفل الموسيقار هاني شنودة بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، واستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنودة الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته، ومن المفترض أن يغني خلال الحفل الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وكانت الإعلامية منى الشاذلي، قد استضافت في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جائزة الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".

وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: "عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه".

وعن الموسيقى التي تعبر عنه قال: "موسيقى فيلم الأفوكاتو.. أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة".