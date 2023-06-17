شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يحكى قصة بغبغان وقف ليسمع موسيقاه قبل حفله بالماركيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، عن قصة بغبغان وقف ليسمع موسيقاه، حيث قال : أمس كنت أجلس في شرفتي وأعزف على البيانو وأراجع الموسيقى التي سأعزفها اليوم وإذا ببغبان يقف على سور الشرفة وشرب من كوب النسكافيه الذي وضعته أمامي وبدأ يسمع الموسيقي وعندما أنتهي من أغنية يبدأ في إصدار صوت معناه "اعزف تاني كمل" وكأنها رسالة من الله.

وبدأ منذ قليل حفل الموسيقار هاني شنودة بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، واستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنودة الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته، ومن المقرر أن يغني خلال الحفل الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وكانت الإعلامية منى الشاذلي، قد استضافت في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".

وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: "عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه".

وعن الموسيقى التي تعبر عنه قال: "موسيقى فيلم الأفوكاتو"، مضيفا: "أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة".