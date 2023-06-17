المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون يكرم تامر حسنى كأفضل فنان عربى

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القاهرة - سامية سيد - كرم المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون النجم تامر حسنى كأفضل فنان عربى وأشمل فنان فى العالم وأنه يتمتع بشمول استثنائى يحدث لأول مرة فى التاريخ على مر العصور، كما حصل على البصمة الإسمنتية فى هوليوود كأشمل فنان فى العالم، وكرمه الإعلام التونسى بحضور الأمين العالم لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفير البحرينى والمصرى وسط ألمع نجوم الصحافة والإعلام العربى.

وأكدت إدارة المهرجان بأن هذا الحضور الجماهيرى لم يحدث من قبل بهذا الكم، وتوافدوا منذ الساعة الثانية ظهرًا بخلاف الحب الجارف بين الجماهير ونجمهم المحبوب وغنا حسنى أكثر من ساعتين وأمتع الحاضرين بصوته الأكثر من رائع وعرضه الاستعراضى المتميز وخفة ظله المعهودة مع جمهوره الكبير.

وأعرب النجم المصرى عن فرحته بهذا التكريم الدولى وقال: من فرحتى بما رأيته من حب فقدت النطق لدقائق قلبى يرجف ولم أتمالك كلماتى لوصف فرحتى واختتم كلامه بشكر تونس دولة وشعبا وإعلاما ووصفه بالإعلام المحترم الراقى .

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