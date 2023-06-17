شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تغنى تتر مسلسل "أبيض فى أسود" بطريقة حديثة بحفل هانى شنودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة سيمون أغنية تتر مسلسل أبيض في أسود خلال حفلها مع الموسيقار الكبير هاني شنودة بالتجمع الخامس، وأكد شنودة أن سيمون ستغني تتر المسلسل اليوم بطريقة حديثة، كما قالت سيمون إن مسلسل أبيض في أسود كان أول مسلسل في مشوارها الفني.

وبدأ منذ قليل حفل الموسيقار هاني شنوده بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نڤين الكيلاني، وأستقبله جمهوره العريض بتصفيق حار، وبدأ شنوده الحفل بمقطوعة موسيقية مع فرقته ، ومن المفترض أن يغني خلال الحفل الفنانة سيمون، والفنانة نوران أبو طالب، والفنانة دينا الوديدي.

وكانت قد استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".

وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: "عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه".

وعن الموسيقى التي تعبر عنه قال: "موسيقى فيلم الأفاوكاتو أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة".